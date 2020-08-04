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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bayram tatili sonrası ne oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    04.08.2020 - 07:44 |

    Altın fiyatları bayram tatili sonrası ne oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalıydı. Tatilin sona ermesiyle birlikte bugün gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın yatırımcıları özellikle gram ve çeyrek altındaki son durumu araştırıyor. İşte 4 Ağustos altın fiyatlarında son durum...

    Altın fiyatları bayram tatili sonrası ne oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar 4 gündür kapalıydı. Bugün itibarıyla piyasalar açıldı. Gözler döviz ve altın fiyatlarında... Özellikle altın yatırımcıları son durumu merak edip Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunu yöneltiyor.

    4 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 441,12 TL Satış Fiyatı: 442,23 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 712,30 TL Satış Fiyatı: 726,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 1.423,20 TL Satış Fiyatı: 1.453,10 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 2.846,60 TL Satış Fiyatı: 3.000,20 TL

    Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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