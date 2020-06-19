Altın fiyatları bugün 2020 listesi - Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?
Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak konusu oldu. 19 Haziran 2020 Cuma gününde altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşları yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son dakika durumu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek altın başta olmak üzere, yarım ve tam altın fiyatları...
Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı, 380,67 TL | Satış fiyatı 380,70 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 621,30 TL | Satış fiyatı 625,70 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 1.238,90 TL | Satış fiyatı 1.249,90 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı 2.542,50 TL | Satış fiyatı 2.557,10 TL
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