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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları
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    25.07.2020 - 20:04 |

    Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı araış devam ediyor. Son zamanlarda bir düşen bir yükselen altın fiyatlarının şu an ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Peki bugün altın ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? İşte altın fiyatları anlık takip listesi...

    Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları

    Altın fiyatları son zamanlarda gündemden düşmüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları bugün kaç para? Anlık altın fiyatlarını merak edenler için haberimizde derledik. İster gram, çeyrek altın isterseniz yarım ve tam altın fiyatları hakkında bilgilenebilirsiniz. İşte altın fiyatlarında son dakika alış ve satış durumu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:421,71 TRY Satış Fiyatı:422,91 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:685,30 TRY Satış Fiyatı:692,30 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.366,30 TRY Satış Fiyatı:1.382,90 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.732,70 TRY Satış Fiyatı:2.755,30 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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