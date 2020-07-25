Altın fiyatları bugün 2020 listesi: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları

Altın fiyatları son zamanlarda gündemden düşmüyor. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları bugün kaç para? Anlık altın fiyatlarını merak edenler için haberimizde derledik. İster gram, çeyrek altın isterseniz yarım ve tam altın fiyatları hakkında bilgilenebilirsiniz. İşte altın fiyatlarında son dakika alış ve satış durumu...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:421,71 TRY Satış Fiyatı:422,91 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:685,30 TRY Satış Fiyatı:692,30 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.366,30 TRY Satış Fiyatı:1.382,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI Alış Fiyatı:2.732,70 TRY Satış Fiyatı:2.755,30 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



