Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları

Altın fiyatları belli oldu. Günün ilk saatlerinden bu yana devam eden altın fiyatları arayışı vatandaşları meraklandırıyor. Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı düşüş seviyesini koruyor. Yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın yatırımı olan vatandaşlar ise bozdurmak istiyorsa, altının alış fiyatını sorguluyor. 22 Mayıs altının alış ve satış fiyatı belirlendi.

BDDK AÇIKLAMA YAPTI

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.05.2020 tarih ve 9033 sayılı Kararı ile Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 22.05.2020 tarihinden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

VALÖR NE DEMEK?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:377,00 TL Satış Fiyatı:381,12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:612,60 TL Satış Fiyatı:625,30 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.225,70 TL Satış Fiyatı:1.250,70 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.451,00 TL Satış Fiyatı:2.476,80 TL

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