24.05.2020 - 12:16 |
Altın fiyatları canlı 24 Mayıs: İşte gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı için araştırmalar yapılıyor. Altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki yaşanan değişimi takip etmek isteyenler altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. Hediye amaçlı veya yarıtırı amaçlı altın almak isteyenler için gram,çeyrek,yarım ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:380,55 TL Satış Fiyatı:380,75 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:618,00 TL Satış Fiyatı:626,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.235,90 TL Satış Fiyatı:1.252,10 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.532,70 TL Satış Fiyatı:2.561,60 TL