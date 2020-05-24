Altın fiyatları canlı 24 Mayıs: İşte gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yaşanan değişimi takip etmek isteyenler altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. Hediye amaçlı veya yarıtırı amaçlı altın almak isteyenler için gram,çeyrek,yarım ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:380,55 TL Satış Fiyatı:380,75 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:618,00 TL Satış Fiyatı:626,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.235,90 TL Satış Fiyatı:1.252,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.532,70 TL Satış Fiyatı:2.561,60 TL

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