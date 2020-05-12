Altın fiyatları canlı 2020 bugün: Gram - çeyrek - yarım -tam altın fiyatları son dakika!
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Haftanın ikinci gününde düşüş yaşanan altın fiyatları vatandaşları meraklandırdı. Peki bugün altın fiyatları kaç TL? Altının alış ve satış fiyatları nedir? İşte altın fiyatları canlı 2020 gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika...
Milyonlarca vatandaş altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gün gün, saat saat değişikliğe uğrayan altın fiyatları, yatırımcısını bir hayli meraklandırıyor. Aynı zamanda alıcısını da arayışa geçiren altın fiyatlarındaki durum nedir? Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yatırımcısını mutlu ederken, alıcısını ise düşündürüyor. Geçtiğimiz haftalara göre biraz düşüş yaşanan altın fiyatları bugün kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:383,94 TL / Satış Fiyatı:388,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:621,90 TL / Satış Fiyatı:636,40 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.247,30 TL / Satış Fiyatı:1.272,40 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.483,40 TL /Satış Fiyatı:2.536,90 TL