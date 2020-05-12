Altın fiyatları canlı 2020 bugün: Gram - çeyrek - yarım -tam altın fiyatları son dakika!

Milyonlarca vatandaş altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gün gün, saat saat değişikliğe uğrayan altın fiyatları, yatırımcısını bir hayli meraklandırıyor. Aynı zamanda alıcısını da arayışa geçiren altın fiyatlarındaki durum nedir? Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, yatırımcısını mutlu ederken, alıcısını ise düşündürüyor. Geçtiğimiz haftalara göre biraz düşüş yaşanan altın fiyatları bugün kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:383,94 TL / Satış Fiyatı:388,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:621,90 TL / Satış Fiyatı:636,40 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.247,30 TL / Satış Fiyatı:1.272,40 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.483,40 TL /Satış Fiyatı:2.536,90 TL

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