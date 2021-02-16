Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Onaylandı mı?

Amerika teşvik paketine ilişkin beklentiler iyice tırmandı. Küresel piyasalar onayı beklerken yatırımcılar da altın ve dövizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu sıralar "Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak?" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.

AMERİKA (ABD) TEŞVİK PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD teşvik paketinin hangi tarihte onaylanacağına dair net bir bilgi yok. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, en son yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteği için ellerinden geleni yapacağını belirtti.