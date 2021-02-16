MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Onaylandı mı?
ABONE OL
16.02.2021 - 15:18 |

Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Onaylandı mı?

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD teşvik paketinde... 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken "Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak?" soruları zaman zaman yöneltiliyor.

Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak? Onaylandı mı?

Amerika teşvik paketine ilişkin beklentiler iyice tırmandı. Küresel piyasalar onayı beklerken yatırımcılar da altın ve dövizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Şu sıralar "Amerika (ABD) teşvik paketi ne zaman açıklanacak?" sorusu zaman zaman yöneltiliyor.

AMERİKA (ABD) TEŞVİK PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD teşvik paketinin hangi tarihte onaylanacağına dair net bir bilgi yok. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, en son yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi. Psaki, Biden ve Demokrat senatörlerin ekonomik destek paketinin yasalaşması amacıyla Cumhuriyetçilerin desteği için ellerinden geleni yapacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baba-oğul sokak ortasında bıçaklandı

Baba-oğul sokak ortasında bıçaklandı

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Son dakika... Doğan Cüceloğlu yaşadığı dairede ölü bulundu

Son dakika... Doğan Cüceloğlu yaşadığı dairede ölü bulundu

Sıradaki Haber