Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Amortisman Hesaplama Yöntemleri

Amortisman, herhangi bir varlığın yıpranıp eskimesi ile birlikte kabul görülen paydır. Bu hesaplama sonucunda kullanılan varlıkların kullanıldıkları döneme dağıtmak amacı ile gider yazılır ve muhasebecinin kaidesi yerine getirilmiş olur.

Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama Vergi Usül Kanunu'nun 315. maddesine göre yapılan bir hesaplamadır. Amortismana bağlı tutulmuş olan maddi varlıklar Maliye Bakanlığınca iktisadi olan kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak ilan ve tespit edilen oran üzerinden hesaplaması yapılır. Bazı Amortisman yöntemleri vardır. Bunlar aşağıda olduğu gibi sıralanabilir: