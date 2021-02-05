05.02.2021 - 14:26 |
Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Amortisman Hesaplama Yöntemleri
Amortisman, durağan halde olan şeylerin yıpranma, aşınma ve eskime payı olarak bilinir. İşletmeler aldıkları varlıkları şartlar normal olduğunda 1 yıldan daha fazla süre kullanırlar. Ürünün ekonomik değeri zamanla eş değerli olarak azalır. Bu sebeple kullanım zamanı maddi gider olarak kabul edilir. Bu giderler mali dönemlere bölünür ve öyle hesaplanır. İşte bu hesaplama amortisman hesaplama altına girer. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Amortisman, herhangi bir varlığın yıpranıp eskimesi ile birlikte kabul görülen paydır. Bu hesaplama sonucunda kullanılan varlıkların kullanıldıkları döneme dağıtmak amacı ile gider yazılır ve muhasebecinin kaidesi yerine getirilmiş olur.
Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır?
Bu hesaplama Vergi Usül Kanunu'nun 315. maddesine göre yapılan bir hesaplamadır. Amortismana bağlı tutulmuş olan maddi varlıklar Maliye Bakanlığınca iktisadi olan kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak ilan ve tespit edilen oran üzerinden hesaplaması yapılır. Bazı Amortisman yöntemleri vardır. Bunlar aşağıda olduğu gibi sıralanabilir:
- Normal Amortisman: Eşit tutarlı da denmektedir. Bu hesaplamada sabit bir amortisman oranı vardır ve o uygulanır. Örneğin; bir işletme KDV haricinde olmak üzere 5.000 TL değerinde demirbaş satın alındığını farz edersek ve ömrü için 5 yıl bir süre verirsek bu hesaplama şu şekilde olacaktır: 1/5 = 0,20'dir. Bunun karşılığı %20 olur. Yıllık amortisman değeri ise 5.000 X %20 = 1.000 TL olarak bulunur.
- Azalan Bakiyeler Yöntemi: Diğer adı hızlandırılmış amortisman olarak bilinir. Bu hesaplama normal amortismana göre 2 kat daha fazla giderleşir. Örneğin; bir işletme maddi varlık için 100 TL aldığını farz edelim. İlk yıl 100/5 x 2 = 40 TL olarak bulunur. İkinci yılı (100-40) = 60 / 5 x 2 = 24 TL olarak bulunur. Bu ileriki yıllarda da bu şekilde devam eden bir hesaplamadır.