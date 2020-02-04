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    HaberlerEkonomi Haberleri Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü
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    04.02.2020 - 09:53 | | AA

    Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü

    Hong Kong merkezli portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketi TF International Securities'in tanınmış Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, Çin'den yayılan coronavirüs nedeniyle, 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyatları için öngörülerini düşürdüklerini açıkladı.

    Apple analisti iPhone sevkiyatları için öngörüsünü düşürdü

    Yatırımcılara ilettiği notta, "Son anketimiz iPhone arzının coronavirüsten etkilendiğini gösteriyor ve bu nedenle iPhone sevkiyat (satış) tahminlerini yılın ilk çeyreği için yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede düşürdük diyen Ming-Chi Kuo, yılın ilerleyen dönemleri için coronavirüsün Appleın sevkiyatları üzerindeki etkisini tahmin etmenin  zor olduğunu da vurguladı.

    Apple, geçen hafta, coronavirüsün yayılması nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Kuo'nun yorumlarının ardından Apple hisseleri açılış öncesi yüzde 1.0 düştü.

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