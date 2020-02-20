Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? Evli eşi çalışmayan ne kadar AGİ alıyor?

AGİ ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Asgari Ücrete yapılan zam oranın ardından Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen AGİ rakamı milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. AGİ'nin belirlenmesinde kişinin bekar veya evli olması, eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısı AGİ rakamlarında değişiklik yaşanmasına neden oluyor. Bekar bir çalışanın aldığı AGİ oranı 220,68 TL olarak açıklanırken Evli ve eşi çalışmayan birinin alacağı zamlı AGİ oranı 264,82 lira olarak duyuruldu. İşte 2020 zamlı AGİ oranları...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ'den tüm çalışanlar yararlanıyor. AGİ oranlarının belirlenmesinde birçok faktör yer alıyor. İşte 2020 zamlı AGİ oranları...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL