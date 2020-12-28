Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir, nasıl hesaplanır? 2021 AGİ oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?

AGİ nedir, nasıl hesaplanır sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek olan 4. toplantının ardından 2021 yılında uygulanacak olan Asgari Ücretin açıklanması yapılacak olan zammın ardından yeni AGİ oranlarının da açıklanması bekleniyor. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ çalışanın medeni durumuna ve çoçuk sahibi olup olmamasına göre değişkenlik gösterebiliyor. 2020 yılında Bekar bir çalışan 220,73 lira AGİ alırken Eşi çalışan 3 çocuklu bir birey 331,09 TL AGİ alıyordu. Peki 2021 AGİ oranları ne zaman açıklanacak? AGİ nasıl hesaplanır?

2020 AGİ NE KADARDI?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

TÜİK İLK TEKLİFİ SUNMUŞTU

TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

AGİ 220'DEN 264 TL'YE ÇIKACAK

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.