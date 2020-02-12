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    HaberlerEkonomi Haberleri Atlasglobal HavayollarÄ±, uçuÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu.
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    12.02.2020 - 19:05 | | DHA

    Atlasglobal HavayollarÄ±, uçuÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu.

    Atlasglobal HavayollarÄ±, uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu.Â

    Atlasglobal HavayollarÄ±, uçuÅŸlarÄ±nÄ± durdurdu.

    26 KasÄ±m'da uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± askÄ±ya alan Atlasglobal 21 AralÄ±k 2019 tarihinde Antalya, Londra, BaÄŸdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uÃ§uÅŸlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket, uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±. Atlasglobal karar sonrasÄ± son uÃ§uÅŸunu bugÃ¼n Ä°stanbul-BaÄŸdat seferi ile gerÃ§ekleÅŸtirdi. Åžirket yetkilileri bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± Florya'daki Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ±na davet etiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "Tüm oklarÄ±n hedefinde AK Parti ve onun genel baÅŸkanÄ± var"CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilat BuluÅŸmasÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tüm oklarÄ±n hedefinde AK Parti ve onun genel baÅŸkanÄ± var" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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