AVM’den merhaba

Türkiye’de pandemiyle mücadele kapsamında mart ayında geçici bir süreyle kapatılan alışveriş merkezleri bugün kapılarını açıyor. 18 Mart tarihinden itibaren kapanmaya başlayan AVM’ler 55 gün sonra ‘merhaba’ diyor. İlk gün Türkiye genelindeki 436 AVM’nin yüzde 80’inin açacağı öğrenildi. Bir kısmı ise açılışını 1 Haziran’a bıraktı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, ilk gün Türkiye’deki AVM’lerin büyük çoğunluğunun açacağını belirterek, şunları söyledi:

Yüzde 30 trafik

“Pazartesi ihtiyari bir açılış yapılıyor. AVM’lerin açılışı normalleşme sürecinin bir parçası olarak düşünülüyor. Bizden çok daha kötü durumdaki ülkelerde normalleşme süreci için daha önce açtılar.

AVM’lerin açılışı toplumu normalleştirme çabasının bir parçası. Kira ve rant beklentisi eleştirilerini de kabul etmiyoruz. Açılış saatleri 10:00 - 22:00 olarak kalacak. Ancak Ramazan olması itibariyle perakendeciler 11:00 - 19:00 saatlerinde mağazalarını açık tutabilecek.”

İlk gün için Türkiye’deki AVM’lerde trafik beklentilerinin yüzde 30 olduğunu aktaran Hüseyin Altaş, Almanya’da cuma günü açılan AVM’lerde trafiğin yüzde 70 olduğunu, İtalya’nın bir önceki gün açtığını ve yüzde 30 trafik gördüğünü, İspanyolların da bizimle beraber AVM’lerini açacaklarını ifade etti.

Tedbirler alındı

AVM’lere herkes maskeyle alınacak. Ateş ölçerle kontrol yapılacak. Yürüyen merdivenler saatte 4 kez silinecek. Sosyal mesafe için işaretlemeler yapılacak. Her yerde dezenfektan bulunacak. AVM’ye aynı anda çok insan alınmayacak. Ayrıca mağazalar kendi içinde önlem alacak. Deneme kabinleri devamlı temizlenecek.

Kuaför ve berber normale dönüyor

Normalleşme sürecinde, 11 Mayıs’ta berberler ve kadın kuaförleri de açılıyor. Randevuyla çalışacak olan merkezler, bütün tedbirlerini aldıklarını duyurdu. İş yerlerinde mutlaka ateş ölçer bulunacak. Havlu ve peçete tek kullanımlık olacak, mutlaka dezenfektan yer alacak. Çalışanlar mutlaka maske takacak.

Hangileri açılıyor?

İstanbul’da ünlü AVM’ler Kanyon ve Zorlu Center bugün açılıyor. Başta Multi ve Ece AVM’leri olmak üzere AVM’lerin yüzde 80’i kapılarını açıyor.

Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi bütün Forum AVM’ler açacak.

Ece bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM’ler bulunuyor. Gülaylar Group’taki City’s Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı, Carrefour AVM açıyor. Mall of İstanbul, Mall of Antalya, Venezia, Korupark Zafer Plaza, İsfanbul, Viaport, Viaport Marina Tuzla ilk açacak AVM’ler arasında adı geçenler.

Daha önce 1 Haziran’da açılacağını duyuran Rönesans Grup AVM’lerinin de mayısta açılış planladığı öğrenildi. AVM’lerde ilk etapta mağaza açacak markalar arasında LC Waikiki, Defacto, Mavi, Koton, İpekyol, Twist, Boyner, Beymen, Vakko, Flo, Colin’s gibi markalar açılış yapacak.