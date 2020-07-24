AVM’lerde yaz bereketi

İki ay kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs’ta kapılarını açan AVM’lerde ziyaretçi oranları haziran ayında yüzde 50’lere çıktı. Temmuzu yüzde 60’la kapatmaya hazırlanan AVM’lerde havalandırma sistemleri ise kapalı.

‘Bir ay erken’

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerde ziyaret oranlarının yüzde 50’lere geldiğini belirterek, “AVM’lerin dolulukları arttı. Cirolarda da yüzde 70-80’leri yakaladık. Haziranda ortalamada yüzde 50’ye ulaşıldı” dedi.

Temmuz ayının biraz daha yüksek bir rakamla kapatılacağını aktaran Altaş, “5-6 puan daha fazla bir oranla kapanacak. Girişler yüzde 55-60’ları buluyor. Temmuzu yüzde 60’la tamamlarız. Cirolarda da yüzde 80’leri yakalarız. Bu hedefi ağustos sonu için koymuştuk, erken yakaladık” bilgisini verdi.

Altaş, bu yıl insanların çok fazla tatile çıkmadığını ve büyükşehirlerde kaldıklarını anımsatarak, AVM’lerde halen marketlere çok ilgi olduğunu, hazır giyim, kozmetik, aksesuar gibi alanların da hızla geçmiş talebi görmeye başladığını aktardı.

AVM’lerle perakendeciler arasında kira konusunda da anlaşmaya varıldığını anımsatan Altaş, her AVM’nin kendi bazında perakendecilere özel indirimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Klimalar kapalı

Hüseyin Altaş, alışveriş merkezlerindeki havalandırmayla ilgili olarak da , “Soğutmayla ilgili çalışma yapıyoruz. AVM’lerde havalandırma sistemleri kapalı. Bu nedenle içerisi sıcak. Bu da giriş sayılarını olumsuz etkiliyor. Dışarıdan temiz hava alıp vermeye devam ediyoruz. Bu konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yemek alanı ve sinema henüz boş

AVM’lerde yemek alanlarının ise henüz istenilen doluluklara ulaşamadığını aktaran Hüseyin Altaş, “Doluluklar halen yüzde 30’larda. Cirolar da düşük. AVM’lerde bu alanlar için daha fazla kira indirimi yapmaya hazırlanıyoruz. Sinemalar da çok dolu değil” açıklamasını yaptı.

‘Geçen yılın cirosuna çok yaklaştık’

- Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayılarında yüzde 55, mağaza cirolarında yüzde 60 seviyelerine geldik. Kısa sürede ciro kayıplarının telafi edilmesini bekliyoruz. Restoranlarımız açık havada olduğu için büyük oranda tercih ediliyor” dedi.

- İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, “Teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanıyor. Çocuk ürünleri satışında yüzde 30 artış var. Cirolar bir önceki yıla göre yüzde 75 seviyelerini koruyor. Cadde AVM’si olduğumuz için havalandırma sorunu yok” dedi.

- Van AVM Genel Müdürü Bulut Kılıçlaslan, şöyle konuştu:

”Haziran ciroları 2019 yılı aynı döneminin sadece yüzde 30 altında. Bu azalışın da, yiyecek–içecek, sinema, çocuk oyun alanlarının henüz açılmamasından kaynaklandığı gözlenmiştir.”

- Viaport Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu, “Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 15’in üzerinde ziyaretçi artışı var. Bu durum markaların cirolarına da benzer şekilde yansıdı” diye konuştu.