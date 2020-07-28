28.07.2020 - 19:56 | | AA
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları, ABD’de teşvik planı beklentileriyle günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artarak 367,68 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,40’lık yükselişle 6.129,26 seviyesinden tamamladı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 azalarak 4.928,94 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 12,835,28 seviyesinden kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,59 değer kaybederek 19.902,63 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,162’lik yükselerek 1,13 seviyelerinde işlem gördü.
Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek