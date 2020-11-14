Bağışıklığı güçlendiren 'ginseng' kilosu 2 bin TL'den satılıyor

Özellikle Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde 5 bin yıldır tedavi amaçlı olarak kullanıldığı bilinen ginseng, güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı vücuda destek oluyor. Ginseng, vücutta dengeleyici bir etki yaratarak kişiyi sinir ve stresten de koruyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde grip, nezle gibi basit hastalıkların dışında kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltıyor. Ginsengin vücuda faydası kadar fiyatı da dikkat çekiyor. Toz halinde kilosu bin 800, kök halinde ise 2 bin TL'den satılan ginseng, altınla yarışıyor.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Diyetisyen Eda Ünal, ginsengin faydaları hakkında bilgi verdi. Ginsengin Uzak Doğu ülkelerinde alternatif tıpta kullanıldığını söyleyen Ünal, "Normalde ginseng tedavi anlamına geliyor. Yıllardır bağışıklığı güçlendirici ve kolesterol düşürücü etkisinden dolayı takviyelerde ve bitkisel çaylarda sıkla kullanılıyor. Ayrıca stresin düşürülmesi ve hafızanın güçlendirilmesinde oldukça etkili olan bir takviyedir. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. Meme kanseri, yumurtalık kanseri, diyabet ve uykusuzluk problemi çeken hastalara bunu kesinlikle önermiyoruz. Ginseng içerdiği maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve ayrıca soğuk algınlıklarından korunmada da etkisi olan bir bitkidir" dedi.

'PANDEMİDE TALEP ARTTI'

Aktar Orhun Özfidancı ise salgın döneminde ginsenge talebin arttığını belirterek, "Pandemi sürecinde bağışıklık sistemi ile alakalı olan ürünlerin kullanılmasıyla ve duyulmasıyla ginseng köküne olan talep arttı. Ginseng kök halinde kilosu 2 bin TL, tozu da bin 800 TL civarında seyrediyor. Ginseng bağışıklık sistemini, vücut direncine, unutkanlığa ve kan basıncının artmasına fayda vericidir. Müşterinin talepleri oluyor ama pahalı olmasından dolayı müşteriler 100 gram değil de 10 gram şeklinde alabiliyor. Ginsengin en kolay kullanımı da macun şeklinde balla karıştırılıp tüketmektir. Kapsül şeklinde olanı da mevcut, bunların fiyat aralığı da 35-40 TL civarında" diye konuştu.