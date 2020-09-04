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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan net mesaj: Kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz
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    04.09.2020 - 19:19 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan net mesaj: Kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz

    Hazine ve ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimlerine ilişkin, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün" dedi.

    Bakan Albayrak'tan net mesaj: Kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün. Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1'inci ve 3'üncü kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.



    Bakan Albayraktan net mesaj: Kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz

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