Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: 18 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Toplam uzunluğu 330 km olan yolun bugün 1. ve 3. kesimlerini açıyoruz.

ANKARA-NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yatırım tutarı işletme süresi ve garanti ücret mukayesesi yaptığımızda bu otoyol devlet açısından oldukça kârlı bir yatırım olmuştur. Emeği geçen tüm kurumları, herkesi tebrik ediyorum. Yolun bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensörler, kameralar, veri ve kontrol mekanizmasıyla akıllı yol olarak tasarlanmasıdır. Güzergah boyunca dikilecek 6.5 milyon bitki ve 1.1 milyon metrekare çimlendirmeyle bu bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmamız lazım.

Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolda akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. Kalkınmanın ve gelişmenin temel altyapılarından biri ulaşım. Bunun için ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık. Özellikle karayolu, hava ve demir yolu taşımacılığında ülkemize çağ atlattık.

Ülkemizin toplam otoyol uzunluğu 3 bin 295 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarda uzunluk göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometreyle aldık. Buna 21 bin 400 kilometre ilave ettik toplam 27 bin 500 kilometreye yükselttik. Toplam yol ağı 68 bin 429 kilometreyi buluyor.

HEDEFİMİZ 18 MART 2022

Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.

Gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla ülkemizin her karışını erişilebilir olması azmiyle yola çıktık. Ülkemize son 17 yılda kazandırdığımız otoyol uzunluğu 1581 km'yi buldu.

Koronavirüs salgını döneminde açtığımız projeler bile ülkemize kazandırdıklarımızı göstermeye yeter.

Hedefimiz 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmaktır. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk.

Seyhan'da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

KESİNTİSİZ 3 HİZMET YILI

Bugün Doğu Akdeniz'de ve başka pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa bunun arkasında gücümüz vardır. Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır. Vesayetle, terörle, darbeyle durduramadıkları Türkiye'nin rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

Önümüzde ilk seçim 2023'te, kesintisiz 3 hizmet yılı var.