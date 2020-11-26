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26.11.2020 - 10:10 | | İHA

Bakan Dönmez 'hayırlı olsun' deyip duyurdu

Bakan Dönmez: "Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." dedi.

Bakan Dönmez 'hayırlı olsun' deyip duyurdu

Enerji ve madencilikte birçok yeniliği içeren kanun teklifi TBMM  Genel Kurulu’nda kabul edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." dedi.

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