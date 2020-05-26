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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Kurum: 204 yeni millet bahçesi yapıyoruz
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    26.05.2020 - 14:55 | | İHA

    Bakan Kurum: 204 yeni millet bahçesi yapıyoruz

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz" dedi.

    Bakan Kurum: 204 yeni millet bahçesi yapıyoruz

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmalara ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu.

    Bakan Kurum, çocuklara, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak adına; iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek, hayvan, bitki ve endemik türleri korumak, Türkiye'nin akciğerleri olan ormanları muhafaza etmek için çalıştıklarını ve birçok doğal alanı korumaları altına aldıklarını belirtti. 2018 yılında 16 olan 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' sayısını 18’e çıkardıklarını vurgulayan Kurum, "8 sulak alan, 3 tabiat anıtı, 1 milli parkımız korunan alan olarak tescil edildi. 204 yeni millet bahçesi, 22 ekolojik koridor, binlerce kilometre yeşil yaya yolu ve bisiklet yolu yapıyoruz.

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