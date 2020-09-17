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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Kurum'dan LPG'li araçlarla ilgili önemli karar!
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    17.09.2020 - 11:19 |

    Son dakika... Bakan Kurum'dan LPG'li araçlarla ilgili önemli karar!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi. Otopark Yönetmeliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek."dedi.

    Son dakika... Bakan Kurum'dan LPG'li araçlarla ilgili önemli karar!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    (Giresun'daki sel) Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz.

    Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.

    Artık parsel bazında imar planı değişikliğini tamamen kaldırıyoruz.

    (İklim değişikliği) Türkiye olarak 7 bölgemize ilişkin eylem planları hazırladık, eylem planlarımızı maddeler halinde hayata geçiriyoruz.

    Ülkemizde daha önce görmediğimiz olaylarla karşılaşacağız. Yoğun yağış, sel, heyelanlar daha sık görülmeye başlanacak.

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