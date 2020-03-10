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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli açıkladı! Süt üreticileri...
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    10.03.2020 - 15:48 | | DHA

    Bakan Pakdemirli açıkladı! Süt üreticileri...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda konuşan Bakan Pakdemirli, meteorolojik uyarıların süt üreticilerine etkin şekilde ulaştırılması, böylelikle muhtemel zararların en aza indirilmesi için protokolü imzaladıklarını söyledi.

    Bakan Pakdemirli açıkladı! Süt üreticileri...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "Protokol ile 307 alt birlik ile 740 ilçede 250 bini aşkın üreticiye hizmet veren Merkez Birliği tarafından meteorolojik verilerin daha etkin kullanımının sağlanarak, meteorolojik uyarıların süt üreticilerine etkin şekilde ulaştırılması, böylelikle muhtemel zararların en aza indirilmesi, ayrıca akıllı tarım uygulamalarına geçişte işbirliği yapılması hedeflenmektedir. Üreticilerimiz ihtiyaç duyduğu tarımsal meteorolojik bilgilere, tahmin ve uyarılara anında erişim sağlayabilecektir. Bu protokol ile ülkemizin tarım ve hayvancılığına büyük katkılar sağlanacaktır."

    İşbirliği protokolü, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin arasında imzalandı.

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