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HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan açıkladı! 81 ilde başlıyor...
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12.11.2020 - 11:59 | | AA

Bakan Pekcan açıkladı! 81 ilde başlıyor...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan açıkladı! 81 ilde başlıyor...

Bakan Pekcan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz.

İstanbul'daki çocuk parkında şoke eden olay! Soruşturma başladıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Küçükçekmece'de bir çocuk parkında terör örgütünün sembollerini andıran yer döşemeleriyle ilgili soruşturma başlattı. Projeyi sunan veya onaylayan kişilerin kimlikleri tespit edilerek, terör bağlantılarının araştırılacağı öğrenildi.
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