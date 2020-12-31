Bakan Selçuk: 12 bin 500 personel 'erişilebilirlik' eğitimi verdik

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesinin ardından bakanlık olarak erişilebilirliğe dair hizmetlere hız kazandırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversiteler ve belediyelere yönelik erişilebilirlik eğitimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Bölgesel düzeydeki 'Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri' ile bilgi ve hassasiyeti her kesime yayma çabası içinde olduklarını belirten Selçuk, "Erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak, üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri düzenledik. Bugüne kadar düzenlediğimiz 5 seminerde, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları, yapı işleri daire başkanı, teknik personel ve engelli öğrenci birimi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye ulaştık" dedi.

'HER YIL EĞİTİMLER DÜZENLEDİK'

Bakan Selçuk, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları ve belediyeler başta olmak üzere kurumların yönetici, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, inşaat, makine, elektrik mühendisleri ile teknikerlerden oluşan teknik personeline, teknik alanda hizmet veren meslek odaları ve üniversite öğrencilerine yönelik de çok sayıda yüz yüze ve uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti. Selçuk, ayrıca valilikler bünyesinde kurulmuş olan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları üyelerine de her yıl mevzuat değişiklikleri ve talep edilen konu başlıklarında eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

'12 BİN 500 KİŞİLE EĞİTİM VERDİK'

Bakan Selçuk, 'Erişilebilirlik Yılı' kapsamında düzenlenen bir diğer eğitimin de bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması için kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması konusu olduğunu kaydetti. Bu konuda farkındalık oluşturmak için bakanlıkların ilgili birimleri ile ilgili kurumlarında bulunan web içerik yönetim sistemi görevlileri ve birim sorumları ile şube müdürlerine Web İçerik Erişilebilirliği Eğitimi düzenlediklerinin altını çizen Selçuk, "Bu çerçevede bugüne kadar toplam 12 bin 500 kişiye eğitim verdik" dedi.