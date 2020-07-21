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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk: Yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık
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    21.07.2020 - 11:19 | | DHA

    Bakan Selçuk: Yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme süreci kapsamında, yurt içinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını açıkladı.

    Bakan Selçuk: Yabancı çalışma izin başvurularını sonuçlandırmaya başladık

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı itibariyle toplamda 145 bin 231 çalışma izni düzenlendiğini belirterek, son dönemde salgına karşı mücadelede getirilen kurallara uyulması için işveren ve yabancılardan, Bilim Kurulu’nun kararlarına uyacaklarına dair taahhüt istenildiğini ifade etti.

    YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ALABİLME SÜRECİ

    Bakan Selçuk, yabancıların çalışma izni alabilmesine ilişkin, toplam süresi en az 6 ay olup geçerliliği devam eden ikamet izni sahibi yabancıların başvuru yapabildiğini belirtti. Selçuk, Türkiye'de geçerli ikamet izni bulunmayan yabancıların ise uyruğunda bulunduğu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri kanalıyla başvuru yapabileceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, çalışma izninin belirli kriterlerin sağlanması sonucu verildiğini belirterek, “Kriterler, iş yerinin niteliği veya statüsünün yanı sıra yabancının niteliği, yapılacak iş ile sektöre bağlı olarak farklılaşabiliyor" dedi.

    HER YABANCI ÇALIŞAN İÇİN EN AZ 5 TÜRKİYE VATANDAŞI

    Bakan Selçuk, yerel iş gücünün istihdamını teşvik etmek amacıyla, yabancı çalışma izni talep edilen iş yerinde, her bir yabancı çalışan için en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam edilmesi gerektiğini bildirdi. Nitelikli iş gücü bulmada mümkün olduğunca Türk vatandaşlarına ağırlık verildiğini ifade eden Bakan Selçuk, ihtiyaç duyulması halinde yabancı vatandaşlara çalışma izni verildiğini kaydetti. İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan düzenlemelerin yerli-yabancı iş gücü ayırt etmeksizin herkese uygulandığına dikkat çeken Bakan Selçuk, denetim birimlerince gerekli işlemlerin yapıldığını, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun ve çalışma izni almış olarak çalışılmasına hassasiyet gösterildiğini vurguladı.

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