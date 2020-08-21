Barut Hotels, otel açılışlarını tamamladı

Türk turizminin öncü markaları arasında gösterilen grup son olarak 20 Ağustos’ta Arum Barut Collection’ın açılışını gerçekleştirdi.

Kış döneminde renovasyon çalışmaları geçiren tesis, yeni üniteleri ve iskelesi ile 2020 sezonuna ’Merhaba’ dedi. Grubun Ticari Direktörü Samuray Önen, tüm otellerin ’Güvenli Turizm Sertifikası’ ile hizmet sunduğunu söyledi. Mart ayından bu yana grubun otellerinde Covid-19 nedeniyle birçok düzenleme yapıldığına vurgu yapan Önen şunları söyledi:

"Bakanlık genelgelerini hızla uygulamaya geçirdik. Barut tecrübesi ve hizmet kalitesi sayesinde istenilen uygulamaların da üzerine çıktık. Otellerimizin kapalı olduğu dönemlerde misafirlerimizden yoğun ilgi gördük, destek mesajları aldık. En önemli ilkelerimizden biri olan şeffaflık kapsamında yüzde 40 oranındaki yeniden gelen misafirlerimizi tüm datamızla birlikte en net ve doğru şekilde bilgilendirmek üzere pandemi süresince de yoğun çalıştık. Türkiye’nin Covid-19 ile ilgili aldığı önlemleri düzenli olarak misafirlerimizle paylaştık. Kamuoyunu yeniliklerimizden, açılış tarihlerimizden haberdar ettik. Pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki gerek ilk kez gelen, gerekse onlarca kez otellerimizde kalan misafirlerimiz ile aramızdaki bağ her zorlu koşulda daha da güçleniyor. Önceki yıllarda yaşanan zorlu dönemlerde olduğu gibi bu yıl da ’siz iyi olun, biz tekrar geliriz’ şeklinde birçok mesaj aldık. Seyahat engellerinin kaldırılması ile tesislerimiz belirlenen kapasitelere bağlı kalarak yoğunluk kazandı."