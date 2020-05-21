Bayram kredisi Vakıfbank - TEB - Şekerbank - Garanti - Yapı Kredi - Finansbank | Bayram kredisi başvuru işlemi...

Bayram kredisi hakkında bilgilenmek için arayışa koyulan vatandaşlar, detayları öğrenmek istiyor. Ödeme şekillerini öğrenmek istiyor ve bayram kredisini hangi bankaların verdiğin i bilmek istiyor. Bayram kredisi veren bankalar kredi kampanyalarını tek tek duyurdu. Ramazan Bayramı’na girmemize sayılı günler kala bazı bankalar 3 ay taksit erteleme imkânı sunarken kimisi ise 60 aya varan vade sunuyor. Peki Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? (2020)

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

- Vakıfbank

- Türkiye Ekonom, Bankası (TEB)

- Şekerbank

- Garanti BBVA

- Yapı Kredi

- QNB Finansbank

BAYRAM KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BAYRAM KREDİSİ VAKIFBANK 2020

VakıfBank’ın açıklamasına göre, geleneksel bayram kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen banka, kredi için aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

Banka müşterileri SMS ile de krediye başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, “KREDI” “TCKN” “AYLIK GELİR” bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724’e SMS gönderilmesi yeterli olacak. 3 bin liradan başlayacak kredi tutarı 125 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

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ÜST LİMİT 125 BİN TL'YE KADAR

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini bildirdi. Çelebi, “Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı’na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0.98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak” ifadelerini kullandı.

BAYRAM KREDİSİ TEB (TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI) 2020

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla banka, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. TEB'in bayram kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler, CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak müşterilerin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti.

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BAYRAM KREDİSİ ŞEKERBANK 2020

Şekerbank, 60 aya varan vadelerin yer aldığı kampanya kapsamında, %0,79'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay taksit erteleme imkânı sunuyor. Şekerbank ayrıca finansman desteğinin yanı sıra Şeker Bonus Kart ile yapılan gıda alışverişlerine hediye Bonus veriyor.

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BAYRAM KREDİSİ GARANTİ BBVA 2020

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını kolayca ve en uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle bayram kredisi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, ülke olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadıkları bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerin daha fazla yanında olmaları gerektiğini belirtti.

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BAYRAM KREDİSİ YAPI KREDİ 2020

Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.

Yapı Kredi hem ramazan ayı boyunca hem de bayramda gerekli tüm ihtiyaçlar için bireysel ihtiyaç kredisi ve Worldcard kampanyalarını başlattı.Banka açıklamasına göre, 7-23 Haziran'da geçerli olan kampanya ile günde 10 TL ödeyerek 10.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ya da tüm şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapabiliyor.

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BAYRAM KREDİSİ QNB FİNANSBANK 2020

QNB Finansbank, bayramda nakit ihtiyacı olan müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0.89’dan başlayan faiz oranlarıyla Bayrama Özel İhtiyaç Kredisi sunuyor.

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