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    HaberlerEkonomi Haberleri BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar
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    23.03.2020 - 19:51 | | AA

    BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık sağladı.

    BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BDDK, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını neticesinde dünya genelinde yaşanan ve yaşanması muhtemel makroekonomik koşullar nedeniyle bazı tedbirler aldı

    BDDK, salgın nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine banka bilançolarında sermaye yeterliliği rasyosu (SYR) ve net döviz pozisyonu hesaplama kolaylığı sağlarken, tedbirlerin bankalarca 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanmasını uygun gördü.

    Buna göre Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru (5,9400) kullanılabilecek.

    Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilecek. Ancak, 20 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

    Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 20 Mart 2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. Özkaynak tutarı olarak ise ikinci paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilecek.

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