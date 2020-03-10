Benzin ve motorinde dev beklenti! Bu gece yarısından itibaren...

MİLLİYET.COM.TR

Petrol fiyatları sert düşüşün ardından hafif toparlanmaya başladı. Peki bu toparlanma sonrarı Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına ne kadar indirim yapılacak? Milliyet.com.tr'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre; benzin fiyatında 61 kuruş motorin fiyatında ise 57 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. Kaynağın aktardığı bilgilere göre; indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ PARA?

Şu an İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruştan, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruştan satılıyor.