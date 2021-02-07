Bes Hesaplama Nasıl Yapılır? Bireysel Emeklilikte Getiri Ve Kesinti Hesaplama



BES, bireylerin uzun dönemli birikimler yaparak tasarruf etmelerini sağlar. Ayrıca BES birikimleri devlet vergisinden de muaftır.



Bireysel Emeklilik Hesaplama



Bireysel emeklilik hesaplamasının oldukça basit bir yöntemi vardır. otomatik sistemde 56 yaşını dolduran ve en az 10 yıl kalan her birey emekli olmaya hak kazanır. BES hesaplamada çalışanların kazançlarının %3'lük bir miktarı kesilerek bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Bu oran istenildiği takdirde çalışanlar tarafından yükseltilebilir veya %1'lik orana düşürülebilir. Bireysel emeklilik için yapılan ödemelerin minimum 53, maksimum 340 lira olması gerekir.



Bireysel Emeklilikte Getiri ve Kesinti



Bireysel emeklilik sistemiyle uzun dönemli birikim yapan çalışanlar emekli oldukları zaman ne kadar gelir elde edecekleri merak etmektedirler. Bunun için internet üzerinde pek çok otomatik BES getiri hesaplama makinesi bulunmaktadır. Bu hesaplama makinelerine; mevcut yaş, emekli olunacak yaş, devlete ödenen ilk katkı payı, katkı payı yıllık artış oranı ve katkı payı gibi bilgiler girildikten sonra site üzerinde bulunan "Hesapla" butonuna tıklayarak çalışanların emekli olduklarında elde edecekleri kazancın hesaplaması yapılabilmektedir.



Bireysel emeklilik kesinti hesaplamaları da günümüzde internet üzerindeki BES kesinti hesaplama makinelerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. BES kesinti hesaplaması için sistem üzerindeki boşluklara; yaş, BES sistemine giriş tarihi, anapara, anapara getirisi, devlet katkısı ve devlet katkısı getirisi gibi bilgiler girildikten sonra "Hesapla" butonuna basarak çalışanların bireysel emeklilik kesinti hesaplamalarını kısa sürede yapmaları mümkün olmaktadır. Her iki sistem de BES hesaplamalarını doğru şekilde ortaya koymaktadır.