Bezos'un serveti rekor kırdı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti, MacKenzie Bezos'la boşanmadan önceki seviyesini de geçerek rekor kırdı.

Boşandıktan sonra soyadını değiştirmeyen MacKenzie Bezos da 57 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 12'nci kişisi olarak yer aldı.

Çift, 25 yıllık evliliğin ardından Nisan 2019'da boşanmıştı. Boşanma anlaşmasıyla MacKenzie Bezos, çiftin sahip olduğu Amazon hisselerinin yüzde 25'ini almıştı.

Bu, Amazon hisselerinin yüzde 4'üne tekabül ediyordu. MacKenzie Bezos'un servetinin bu yıl 20 milyar dolar arttığı belirtiliyor.

Jeff Bezos ise Amazon'un hisselerinin yüzde 12'sine sahip. Amazon hisseleri, koronavirüs salgınında internet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla yüzde 56 değer kazandı.

Çalışanların iş güvenliği ve ödemeler konusunda eleştirilerle karşı karşıya olan Amazon, bu hafta depolarında görev yapan personeline yarım milyar dolar ikramiye dağıtacağını duyurdu.

Bezos'un yükselişi

Jeff Bezos Amazon'u 1995 yılında ailesine ve şahsına ait 100 bin dolar civarında bir sermaye ile başlattı.

Otuz yaşında internet kullanımındaki hızlı artışa dair rakamları gördükten sonra bir bankerlik şirketindeki işinden ayrılıp bu alanda girişim yapmaya karar vermişti.

DE Shaw adlı bankerlik şirketinde tanışıp evlendiği ve birlikte 4 çocuk sahibi olduğu eşi roman yazarı MacKenzie Scott Bezos'un yardımıyla girişimini başlattı.

2013'de yayımlanan Brad Stone'un kaleme aldığı "Her şey dükkanı: Jeff Bezos ve Amazon Çağı" başlıklı biyografisine göre, kuruluşunun üzerinden daha bir ay geçmeden Amazon, ABD'nin bütün eyaletleri ve 45 farklı ülkeden sipariş alıp iletmeye başlamıştı.

Amazon ilk beş yılının sonunda müşterilerinin sayısını 180 binden 17 milyona çıkardı. Cirosu 511 bin dolardan 1 milyar 600 milyon dolara çıktı.

Büyük yatırımcılar akın akın şirketten hisse almaya koştular.

1997 yılında hisseleri halka açıldığında 54 milyon dolarlık hisse satıldı ve Bezos'u şirketi kurduğunda tek tek siparişleri paketleyen biriyken, 35 yaşına varmadan dünyanın en zenginlerinden birine dönüştürdü.

1999'a gelindiğinde Time dergisi Bezos'u gelmiş geçmiş en genç Yılın Kişisi seçti ve "siber ticaretin kralı" unvanını verdi.

BBC Türkçe