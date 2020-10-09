Bilişim Vadisi’nde Tasarım Kümelenmesi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı’nın açılışında video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi’nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü bir şekilde etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, multidisipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Tekstilden hazır giyime, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri burada sanayiyle buluşturacağız.”

Doğuya yatırım

Hazır giyim sektörünün geçen yıl 16.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkati çeken Varank, “İmalat sanayi sektörleri arasında, en fazla ihracatı hazır giyimde yapıyoruz” dedi. Firmaların büyük şehirlerde yoğunlaşmış hazır giyim yatırımlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine taşımalarını özendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

“Bu bölgelere gittiğinizde, hem çok daha cömert bir teşvik mekanizmasından faydalanabiliyorsunuz hem de geniş bir iş gücü havuzu söz konusu. Van, Erzurum, Bingöl, Kilis, Silopi, Muş, Bitlis, Erzincan, Hakkari ve Iğdır’da tekstilkentler kurduk. Bu illere yapılan yatırımlar, maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü olarak yatırımcılarımıza geri dönüyor.”