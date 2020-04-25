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    25.04.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

    Binasını dönüştürene teminat yükü yok

    Kentsel dönüşümde vatandaşı mağdur etmeden hızlandırıcı yeni adımlar atıldı. Kendi binasını dönüştürmek isteyen vatandaş teminat yükünden kurtarıldı. Buna göre, değişiklik yapan yönetmelikle; tek parselde toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyorsa yapı ruhsatı alma aşamasında maliyet bedelinin yüzde 10’una kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

    Binasını dönüştürene teminat yükü yok
    DUYGU ERDOĞAN

     

    Düzenlemenin, vatandaşı mağdur etmeden dönüşümü hızlandırmak adına atılan adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bu sayede vatandaşın teminat masrafı olmayacağını söyledi.

    ‘Satılmayacak’ şerhi

    Kanunda eylül ayında yapılan ve yüzde 10 teminat şartı getiren düzenlemeyi hatırlatan Gürgen, “Vatandaş, ‘kendi binamı kendim yapıyorum, ticari bir iş yapmıyorum, karşımda mağdur olacak arsa sahibi de yok’ diyerek yüzde 10 teminat aranması şartına karşı görüşlerini ifade ediyordu. Bunun için harekete geçilerek 500 metrekare sınırı getirildi. Bu aşamada satışa gidemeyecek şekilde tapuya da ‘satış olmayacağı’ şerhi düşülerek kolaylık getirildi” diye konuştu.

    İşin uzmanından 3 öneri geldi

    İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kararın; bireysel dönüşümlerdeki ekstra yükün kaldırması anlamında olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Durbakayım, “Özellikle artan maliyetler göz önüne alındığında küçük yapıların daha çabuk deprem riskinden kurtulmasının yolunu açar” dedi. Durbakayım, riskli alanlarda kira yardımının 48 aya kadar çıkarılması kararının da önemli bir gelişme olduğunu, değişikliğin Tüketici Kanunu’nda da karşılığı olması gerektiğini söyledi. Durbakayım, kendi binasını dönüştürecek vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlara yönelik şu önerileri sundu:

    - Sivil toplum kuruluşlarının (STK) bu hususta bedel almadan danışmanlık yaptıklarını unutmamalı ve bina ruhsatı konusunda ilgili bir STK’ya başvurmalı.

    - Yapılan işin önce risksiz güvenli bir binaya bir an kavuşmak olduğu unutulmamalı. Öncelik riskten kurtulmak olmalı. Konfor ve lüks kişinin bütçesine göre daha sonra projeye eklenmelidir.

    - Yaptıkları yapının imar şartlarına uygun olduğunu ölçmek için yine STK’lardan yardım istenmeli sonrasında ilgili belediyelere kontrol ettirilmeli.

    48 AYA KADAR KİRA YARDIMI

    Yönetmelikte yapılan değişiklikle, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıktı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin ödenebilmesinde süre bir yıl olarak tespit edildi.

    Kira yardımının 48 aya kadar verilebileceğini belirten Vedad Gürgen, “Mesela yürütmeyi durdurma, plan iptalleri, arazi problemleri gibi sorunlar çıkabiliyor. 36 ayda bitmeyen projeler oluyor. Bunu 48 aya kadar çıkarttık. Vatandaş mağdur olmadan kira yardımını alabilecek” dedi.

    Kredi veriliyor

    Riskli binasını kendi dönüştürmek isteyenler için sağlanan destekler de var. Sağlanan kredi ve faiz desteği ile bağımsız bölüm başına en fazla 125 bin lira kredi kullanılabiliyor. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olanlara da en fazla 625 bin lira kredi çıkıyor. Faiz desteği ise binanın enerji sınıfına göre yüzde 4 ile 5 arasında değişiyor. Kredinin vadesi ise 10 yıl.

    1.5 milyonu ‘acil’ durumda

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘kentsel dönüşüm, terörle mücadele kadar önemlidir’ diyerek Türkiye’de deprem riskine her fırsatta dikkat çekiyor. Türkiye’nin yüzde 66’sının deprem riski altındaki alanlarda yaşadığını ifade eden Kurum, ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nı da başlattı.

    Buna göre, Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 6.5 milyonu aşan konuttan 1.5 milyonunun acil olarak dönüştürülmesi gerekirken; bunun için 5 yılda dönüşüm hedefleniyor. Bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünün sağlanması planlanıyor.

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