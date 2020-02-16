Boat Show için geri sayım

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği, KOSGEB desteği ve Türk Hava Yolları’nın (THY) ana sponsorluğunda organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat-1 Mart 2020’de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.



CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Fiyatları 1000 lira ile 102 milyon lira arasında değişen araçların sergileneceği fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.