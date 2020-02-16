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    16.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boat Show için geri sayım

    Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı, dünyanın en büyük tekne ve yat fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da deniz tutkunları ile buluşuyor.

    Boat Show için geri sayım

    CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği, KOSGEB desteği ve Türk Hava Yolları’nın (THY) ana sponsorluğunda organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat-1 Mart 2020’de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

    CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Fiyatları 1000 lira ile 102 milyon lira arasında değişen araçların sergileneceği fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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