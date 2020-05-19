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    HaberlerEkonomi Haberleri Boğaziçi Ventures ortaklığı güçlendi
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    19.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Boğaziçi Ventures ortaklığı güçlendi

    Profesyonel yönetici Agah Uğur, Boğaziçi Ventures yönetimine girdi. Başarılı şirket satışları gerçekleştiren girişimciler tarafından teknoloji girişimlerini desteklemek, yerli teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmak üzere kurulan Boğaziçi Ventures’ın Yönetim Kurulu Başkanı iş dünyasının önemli ve deneyimli üst düzey yönetici isimlerinden Agah Uğur oldu.

    Boğaziçi Ventures ortaklığı güçlendi

    Uğur, aynı zamanda Boğaziçi Ventures yatırımcılarından biri olarak şirketin ortakları arasına katıldı.

    İngiliz Erkek Lisesi ve Birmingham Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Uğur, profesyonel hayatına uluslararası denetim ve danışmanlık firması Touche Ross’un (şimdiki adıyla Deloitte) Birmingham, Londra ve Jersey ofislerinde başladı. Türkiye’de ise Arthur Andersen ve Emlak Bankası’nda çalıştıktan sonra 1989 yılında Borusan Holding’de Mali İşler Başkanı (Chief Financial Officer) olarak göreve başladı.
    Daha sonra, 1995 yılında Borusan Holding Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş, ardından 2001 - 2018 yılları arasında Borusan Grubu’nun CEO’luk görevini yürüttü. Uğur, halen Borusan Holding yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Pegasus Havayolları ve Doğan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışıyor.

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