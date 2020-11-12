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12.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Borsadaki şirkete videolu tanıtım

Borsa İstanbul yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini ekleyerek, borsaya kote  şirketlerin tanıtımı amacıyla videolar hazırlayacak.

Borsadaki şirkete videolu tanıtım

 

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için farklı içerikte videoları sosyal medya aracılığıyla paylaşan Borsa İstanbul, şimdi borsaya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla videolar hazırlıyor” denildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, “Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerimizin bilinirliğini artırmak, aynı zamanda yatırımcılarımızı şirketlerimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla bizi de heyecanlandıran yeni bir projeye başladık. Borsa İstanbul’da farklı pazarlarda işlem gören ve farklı sektörlerde hizmet veren şirketlerimizin  tanıtım videoları çekilecek” dedi.

Videolarda şirketin üst düzey yetkilileriyle uzun vadeli hedeflerine, stratejilerine ilişkin röportajlar ve genel merkezleri ile üretim tesislerinin görüntülerinin yer alacağını aktaran Atilla, yatırımcının şirket hakkındaki bilgileri en yetkili ağızdan alacağını ifade etti.

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