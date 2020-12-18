MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
ABONE OL
18.12.2020 - 18:43 | | AA

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,74 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,43, dolar/TL yüzde 2,36, avro/TL yüzde 1,34 değer kaybetti.

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

 

BIST 100 endeksi, en düşük 1.378,19, en yüksek 1.410,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,74 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3.063,00 liraya geriledi. Geçen hafta 752,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 liraya, avro da yüzde 1,34 azalarak 9,3700 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VGM 2020 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM 2020 yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için flaş açıklama! Bir iyi bir de kötü haber verdi

Son dakika... Bakan Koca'dan İstanbul için flaş açıklama! Bir iyi bir de kötü haber verdi

Sıradaki Haber