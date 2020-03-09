‘Çatal bıçak’la fethe çıktı

1940’lı yıllarda çatal bıçak üretmek için kurulan Jumbo, küllerinden yeniden doğuyor. 2014 yılında Karaca Group’a satılan marka, yurtiçinde büyümesini sürdürürken yurtdışında da atağa kalktı.

Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, 2019 yılını yüzde 60 büyümeyle kapattıklarını ve 2020 yılında da büyüme hedefi koyduklarını belirterek, “Geçen yıl bizim finansal anlamda toparlanma ve eksiklerimizi giderme yılıydı. İyi bir büyüme yakaladık. 2020’de ise globalleşmeye doğru bir sürece gireceğiz. 2019’da yurtdışında çok proje aldık. Bu yıl daha aktif olacağız” dedi.

Azerbaycan’da bir mağazaları bulunduğunu, pek çok ülkede ise satış kanalları ve iş ortakları vasıtasıyla yer aldıklarını dile getiren Hotak, “Yurtdışında çok fazla mağazalaşmayacağız. İş ortaklarımızla projelerde ve Horeca (Otel, restoran ve kafe) alanında atakta olacağız.

Tanıtıma katkı

Bu alanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha da büyümek istiyoruz. Şu anda yurtdışı satışların ciromuzdaki payı yüzde 10. Bunu beş yıl içerisinde yüzde 50’ye çıkartmak istiyoruz” diye konuştu.

Horeca’nın kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden Hotak, şunları söyledi: “Gastronomi sektörüne katkıda bulunmayı ve sektörü geliştirmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizle yer aldığımız restoran ve otellerin tüketiciye 5 yıldızlı bir deneyim yaşatmasında payımız olduğu için gururluyuz. 50 ülkede faaliyetteyiz. Dubai, Katar, Yunanistan, Fransa, Almanya, Romanya, Karadağ, Rusya, Azerbaycan, Umman, Bahreyn, Gürcistan gibi ülkelerde bayiliklerimiz var. Türkiye’de ve dünyada yüzlerce prestijli otelin ve restoranın tercih ettiği marka olarak gastronomi deneyiminin bir parçası olduğumuza inanıyoruz.”

İnternet satışı yükselişte

İnternet satışlarının da iyi gittiğini aktaran Sami Hotak, “İnternet sitemizin geliri en iyi mağazamızdan da üstte. Ama biz dijital dönüşüme önem veriyoruz. Bunu sadece bir internet sitemizin olması olarak görmüyoruz. İş yapış modellerimizi de dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Her yerde kullanıyoruz” dedi.