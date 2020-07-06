'Çatlamış topraklar' suya kavuşunca üretim de çiftçinin morali de arttı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da sulanabilir tarım alanlarının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen GAP kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa'da verimli arazilerin suyla buluşturulmasına devam ediliyor.

GAP kapsamında yapılan Türkiye'nin en büyük barajı ve sulama tünellerine sahip Şanlıurfa'da, 4 milyon 300 bin dekar suyla buluştu.

Geçmişte kuraklık yüzünden çatlayan toprakların GAP sayesinde suyla buluşması hem üretimi hem istihdamı artırıyor hem de üreticinin yüzünü güldürüyor.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, GAP eylem planı kapmasında Şanlıurfa'da tespit edilen 5 milyon dekarlık sulanabilir alanın yüzde 80'inin suyla buluştuğunu söyledi.

Devam eden projelerin bitmesiyle sulamaya açılan alanların daha da artacağını aktaran Gökçe, "Şanlıurfa'da yer altı suyu da dahil olmak üzere, TİGEM arazisiyle yaklaşık 4 milyon 300 bin dekar sulanıyor. Şanlıurfa'da genel alanın yüzde 80'inin üzerinde bir sulama oranını yakalamış durumdayız. Projelerimiz ve inşaatlarımız devam ediyor." dedi.

İstihdama da katkı sağıyor

Gökçe, suyla buluşan verimli ovalarda ürün rekoltesinin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsanların kuru tarıma göre elde ettikleri gelir artışı 5 ila 6 kat arasında değişiyor. Buna göre ürün deseni ve çeşitliliği de değişiyor. Burası aynı zamanda mevsimlik tarım işçisi olarak göç veren bir yer. Bu projeler tamamlanıp bittikçe istihdama da büyük katkısı oluyor. Özellikle Suruç'taki çiftçiler tarım işçisi olarak göç ediyorlardı ama su geldikten sonra onlar da kendi tarlalarını ekip biçiyor, bu bizi çok memnun ve mutlu ediyor. Diğer yönüyle de ortalama hektar başına 1 ya da 2 kişilik istihdam sağlanmış oluyor. Şanlıurfa genelinde projemiz tamamlandığında 1 milyon 200 bin kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"Net gelir artışı 2,2 milyar liranın üzerinde"

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'ya 2003 ila 2020 yılları arasında 9 milyar liralık yatırımın gerçekleştirildiğini aktaran Gökçe, söz konusu yatırımlar sayesinde bölgedeki ürün deseni ve miktarında da artışlar yaşandığını bildirdi.

Gökçe, bölge çiftçisinin ekonomik gelirinin arttığını aktararak, "Çiftçimiz göç olayından vazgeçiyor, kendi tarlasının sahibi olarak ekim biçim yapıyor. İkincisi kuru tarımdan elde ettiği gelirini 5-6 kat artırarak ilave gelir artışı sağlıyor. 2019 yılında sulamaya açılmış toplam sahada sadece sulamadan kaynaklı net gelir artışı 2,2 milyar liranın üzerinde." dedi.

Daha fazla tarım alanının suyla buluşması için devam eden projelerinin olduğunu aktaran Gökçe, çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.