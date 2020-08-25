25.08.2020 - 14:27 | | milliyet.com.tr
Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alacak! İşte başvuru şartları...
Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımı gerçekleştiriyor. Alım ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları..
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsüne 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.
İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.