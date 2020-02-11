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    HaberlerEkonomi Haberleri Çeyrek altın fiyatı - Gram altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatlarında ivme nasıl? Altın fiyatları son dakika durum
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    11.02.2020 - 09:58 |

    Çeyrek altın fiyatı - Gram altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatlarında ivme nasıl? Altın fiyatları son dakika durum

    Altın fiyatları için sabahın ilk saatlerinde arayış başladı. Haftanın ikinci günü olan 11 Şubat Salı günü altın fiyatlarında ivme nasıl? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç para? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenlerin merakla araştırdığı altında alış fiyatı ve satış fiyatı ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları...

    Çeyrek altın fiyatı - Gram altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatlarında ivme nasıl? Altın fiyatları son dakika durum

    Altın fiyatlarını günden güne yakından takip eden vatandaşlar, bugün de altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? Özel bir davet için hediyelik altın düşünenler, altın fiyatlarını merakla öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı altın almayı düşünenler ise altın fiyatlarında son dakika durumu hakkında arayışa geçiyor. Altın almak ve bozdurmak için sürekli altın fiyatlarındaki yükselişi veya düşüşü gözleyenler, 11 Şubat Salı altın fiyatlarını da yakından inceliyor. Peki bugün altının alış fiyatı ve satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatlarının son dakika durumu haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 303,48 TL / Satış fiyatı 303,55 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 486,59 TL / Satış fiyatı 497,59 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 970,13 TL / satış fiyatı 995,19 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 2.007,17 TL / Satış fiyatı 2.057,32 TL

     

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