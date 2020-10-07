Çeyrek Altın Kaç Ayar Ve Kaç Gramdır? Kulplu Ve Kulpsuz Çeyrek Altın Farkı Nedir?

Çeyrek altın 1.754 gram gelirken, yarım altın 3.508 gram, cumhuriyet altını ise 7.016 gram eder. Beşli altının gram karşılığı ise, 36.05’tir.



Kulplu ve Kulpsuz Çeyrek Altın Farkı Nedir?



Türklerin en çok tercih ettiği en eski yatırım araçları arasında altının yeri büyüktür. Fakat kar sağlamak için altın alırken bazı durumlara dikkat etmeniz gerekir. Aldığınız altın bazen sizin hiç kar etmemenizi sağlarken bazen altınlar ise size önemli paralar kazandırabilir. Altının içine eklenen materyaller arttıkça altının ayarı da düşer. Takılarda kullanılan süslü taşlar ve boncuklar altının ayarını düşürmez. Fakat altının ağırlığının artmasına sebep olur. Kulplu olan yasa kulplu iken kulbu daha sonradan çıkarılmış olan altınlar, kulpsuz altınlara göre daha sarı renk olur.



Altın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Takı olarak altın almak isteyen kişilerin alacakları altında TSE damgası bulunmasına özen göstermelidir.

Alacağınız altının damgasına, patentine ve ayarına dikkat etmeniz gerekir.

Altın alırken faturasını mutlaka almalısınız.

Satın alacağınız altının değerini, ayarını ve işçiliğini öğrenmeniz gerekir. Gerektiği zaman kuyumcunun yaptığı hesabın siz de sağlamasını yaparak söylenenlerin doğru olduğuna emin olmanız gerekir.

Satın aldığınız takıya ne kadar işçilik ödediğinizi bildiğiniz zaman ileride yakıyı satmak istediğiniz zaman ne kadara satabileceğinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Altın takılarda takının modeline göre farklı işçilik belirlenebilir. Yatırım için alacağınız takıların daha az işçilik içeren ürünler olmasına dikkat etmeniz gerekir.