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    HaberlerEkonomi Haberleri Çiçekte stok olmaz bize destek şart
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    03.04.2020 - 07:00 |

    Çiçekte stok olmaz bize destek şart

    Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, koronavirüs salgınının süs bitkileri sektörünü de vurduğunu belirterek, “Üretimin en yoğun olduğu dönemde zor durumdaki işletmelerin ayakta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var” dedi.

    Çiçekte stok olmaz bize destek şart

    Yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan, 400 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan sektörün stoklama şansı olmaması nedeniyle desteklenmesinin önemini vurgulayan Yılmaz, “Devlete olan vergilerin, borçların en az 1 yıl ertelenmesi işletmelerimize nefes aldırır” diye konuştu.

    Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinden her gün çalıştıkları için yararlanamadıklarını, kendi sektörleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi. l EKONOMİ SERVİSİ

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