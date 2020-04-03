Çiçekte stok olmaz bize destek şart

Yaklaşık 60 bin kişiye doğrudan, 400 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan sektörün stoklama şansı olmaması nedeniyle desteklenmesinin önemini vurgulayan Yılmaz, “Devlete olan vergilerin, borçların en az 1 yıl ertelenmesi işletmelerimize nefes aldırır” diye konuştu.



Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinden her gün çalıştıkları için yararlanamadıklarını, kendi sektörleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi. l EKONOMİ SERVİSİ