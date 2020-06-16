BİST109.5560.00EURO7.740.23USD6.830.03ALTIN379.30-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Çikitaya savaş açtılar
    ABONE OL
    16.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çikitaya savaş açtılar

    Yerli muz üreticileri 2023’te muz ithalatına son verilmesini hedefliyor. Mersin’de coğrafi işaret tescilli Anamur muzu üreticileri, her geçen yıl artan seralarıyla 2023’te iç tüketimi karşılayacak rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

    Çikitaya savaş açtılar

     

    Kokusu, tadı ve kabuğunun inceliğinden dolayı, çikita muz olarak adlandırılan ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen yerli muzda, 2023’te iç tüketimin tamamını karşılayacak rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

    Tüketim 800 bin ton

    Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “Yılda 800 bin ton civarında muz tüketimimiz var. Şu anda talebin yüzde 80’ini yerli üretimle karşılıyoruz. 1990’lı yıllarda üretim yüzde 13-15 civarıydı. İthalatta uygulanan politikalar yerli muza ilgiyi arttırdı, bu yıl 700 bin ton civarında rekolte bekliyoruz” dedi.

    Kişi başı 8 kilo

    Üretimdeki artışın 2023 hedeflerine olumlu yansıyacağını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

    “2023 yılında ‘ithalata son’ diyeceğiz. Bu tüketimimizin yüzde 100’ünü karşılamak demek. Türkiye’de kişi başına muz tüketimi yaklaşık 8 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bu aynı oranda artmaya devam edecek” dedi.

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

    BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

    Sıradaki Haber