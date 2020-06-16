Çikitaya savaş açtılar

Kokusu, tadı ve kabuğunun inceliğinden dolayı, çikita muz olarak adlandırılan ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen yerli muzda, 2023’te iç tüketimin tamamını karşılayacak rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

Tüketim 800 bin ton

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, “Yılda 800 bin ton civarında muz tüketimimiz var. Şu anda talebin yüzde 80’ini yerli üretimle karşılıyoruz. 1990’lı yıllarda üretim yüzde 13-15 civarıydı. İthalatta uygulanan politikalar yerli muza ilgiyi arttırdı, bu yıl 700 bin ton civarında rekolte bekliyoruz” dedi.

Kişi başı 8 kilo

Üretimdeki artışın 2023 hedeflerine olumlu yansıyacağını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

“2023 yılında ‘ithalata son’ diyeceğiz. Bu tüketimimizin yüzde 100’ünü karşılamak demek. Türkiye’de kişi başına muz tüketimi yaklaşık 8 kilogramın üzerine çıkmış durumda. Bu aynı oranda artmaya devam edecek” dedi.