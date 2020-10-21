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    HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
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    21.10.2020 - 21:56 |

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar millipyangoonline üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. İkramiyenin rekor seviyeye ulaştığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 13, 22, 37, 43, 66, 87 ve 65 joker numarası olarak açıklandı.

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 13, 22, 37, 43, 66, 87 ve 65 joker numarası olarak açıklandı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online sorgulama ekranı üzerinden biletlerini sorgulayabilecek. İşte Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları ve bilet sorgulama ekranı...

    Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. 5+1 bileninde çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 1 talihli 391.892,55 TL'nin sahibi olurken 4 bilen 284 kişi 1.379,90 TL, 3 bilen 10.283 kişi 95,25 TL ve son olarak 2 bilen 144.381 kişi 10,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

    Çılgın Sayısal Lotoda büyük ikramiye devretti 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

     

     

     

    Konuk ettiği kadını canlı yayında darbettiRusya'da sosyal medya fenomeni Andrei Burim, konuk ettiği Alena Efremova adlı kadını canlı yayında darp etti. Canlı yayında Burim'in kendisinden çıplak fotoğraflarını istediğini belirten Efremova, daha sonra Burim tarafından darp edildi.
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