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26.12.2020 - 22:09 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık çekilişi! Hangi numaralar kazandırdı?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 26 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlar için meraklanmaya başladı. Peki hangi numaralar kazandırdı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında şanslı numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık çekilişi! Hangi numaralar kazandırdı?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok tercih edilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük çekiliş bu akşam yapıldı. Devreden ikramiye tutarı ise 91 milyon 182 bin 578 TL'ye ulaştı.

26 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de gerçekleşti.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

18 - 33 - 38 - 42 - 56 - 79 Joker: 89

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık çekilişi Hangi numaralar kazandırdı

 

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerden oynanabildiği gibi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango uygulaması aracılığıyla oynanabiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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