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10.02.2021 - 21:50 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 109 milyon 546 bin 679 TL. İşte, 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto oyununda çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 109 milyon 546 bin 679 TL. 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -21-24-31-38-46-71- ve joker:10 oldu.

10 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilerek Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra artık online platformda da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto oynamanız mümkün. Bir kolon için 90 sayı arasından 6 tanesini işaretlemeniz gerekiyor.

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