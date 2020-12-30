30.12.2020 - 21:52 |
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 93 milyon 117 bin 205 TL. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları detayları...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 93 milyon 117 bin 205 TL. 30 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -1-31-45-53-58-72- ve joker: 23 oldu.
30 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto saat 21.30'da canlı yayında izlenebilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izleniyor. Perşembe akşamı yapılan çekiliş sonucunda 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.