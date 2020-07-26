Ciro hedefi 1 milyar TL

Doğan, “Sene başında devletin uygulamaya geçirdiği KDV indirimiyle nefes alan mobilya sektörü, pandemi döneminde alımların ertelenmesi nedeniyle olumsuz etkilenmişti. Salgının sona ermesiyle birlikte uygulamaya konulan düşük oranlı krediler ve 60 aya varan taksit imkanları, ertelenen alımların hayata geçmesinde önemli bir rol oynadı. Bizim grup olarak ülkemizin ekonomisine güvenimiz yüksek, bu doğrultuda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz; 30 Ağustos’ta 70 yeni mağaza açacağız” dedi.

Kelebek e-ticarette

Doğan, salgın döneminde e-ticaretin hemen her sektör için vazgeçilmez olduğunu gözlemlediklerini, markalarını sırasıyla online satışa geçirmeye başladıklarını söyledi. İlk olarak Kelebek markalarının online satış sitesini açtıklarını açıklayan Doğan, sırasıyla tüm markalarının online satışa geçeceğini kaydetti.