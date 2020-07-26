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    26.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ciro hedefi 1 milyar TL

    Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan; yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60 olarak revize ettiklerini belirterek, bu yıl 300 kişilik ekstra bir istihdam yaratacaklarını ve 1 milyar lira ciro hedeflediklerini söyledi.

    Ciro hedefi 1 milyar TL

     

    Doğan, “Sene başında devletin uygulamaya geçirdiği KDV indirimiyle nefes alan mobilya sektörü, pandemi döneminde alımların ertelenmesi nedeniyle olumsuz etkilenmişti. Salgının sona ermesiyle birlikte uygulamaya konulan düşük oranlı krediler ve 60 aya varan taksit imkanları, ertelenen alımların hayata geçmesinde önemli bir rol oynadı. Bizim grup olarak ülkemizin ekonomisine güvenimiz yüksek, bu doğrultuda yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz; 30 Ağustos’ta 70 yeni mağaza açacağız” dedi.

    Kelebek e-ticarette

    Doğan, salgın döneminde e-ticaretin hemen her sektör için vazgeçilmez olduğunu gözlemlediklerini, markalarını sırasıyla online satışa geçirmeye başladıklarını söyledi. İlk olarak Kelebek markalarının online satış sitesini açtıklarını açıklayan Doğan, sırasıyla tüm markalarının online satışa geçeceğini kaydetti.

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