Corona virüsün iş hayatına etkisi! Çalışanların yüzde 52'si...

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre, pandemi süreci ve bu sürecin çalışma hayatına, ekonomiye etkisi iş dünyasında iş yapış biçimlerinde değişim getirdi, getiriyor. Kurucuları arasında Türkiye’de iş merkezi, konsept geliştirme konularında deneyimli isim Avi Alkaş’ın da olduğu HAN Spaces bu dönemde ortak düşünce platformu Re-Set Workspace’i kurdu. Farklı alanlarda deneyimli iş dünyasından 60 lider isim ve uzmanlar 12 hafta boyunca bir araya gelerek çalıştı. 120 üst düzey yönetici, uzman ve akademisyen de görüşleriyle pandemisürecinden sonraki değişimle ilgili önerileriyle katkıda bulundu. Oturum ve komisyonlar ve FutureBright Araştırma şirketinin düzenlediği çalışan beklentileri araştırması sonucunda ‘Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ hazırlandı.

EVDEN ÇALIŞMA YÜZDE 70

Pandemi sürecinde gerçekleştirilen raporda, iş dünyasına, sivil topluma ve kamuoyuna ofise dönüşte alınması gereken önlemler, esnek ve uzaktan çalışmaya geçiş gibi dönüşümler ve yeni döneme dair uygulamalarla yol gösteriliyor. Türkiye İş Hayatı ve Çalışma Alanları Yeni Dönem Raporu’ndaki verilere göre pandemi öncesinde çalışanlar günde en az 1 saatlerini iş yerlerine ulaşmak için trafikte geçiriyordu. Pandemi ile birlikte çalışanların yüzde 70’i evden çalışmaya başladı. Çalışanların yüzde 52’si evden çalışmaya kolay adapte olduğunu söylüyor. Çalışanların yüzde 48’i ofise dönebileceğini düşünürken, yüzde 18’i evden çalışmaya hiç alışamadığını ifade ediyor. Çalışanların iş yerlerinden beklentilerinde büyük değişim var.

OFİSLER FORMAT DEĞİŞTİRİYOR

Pandemi sürecinde tek merkezin, kablolarla bağlı, tek tip insan ve iş yapısına göre tasarlanmış konvansiyonel ofis olmadığının anlaşıldığını ifade eden HAN Spaces YK Başkanı Avi Alkaş, “Pandemi öncesinde sürekli konuştuğumuz daha esnek çalışılan bir çalışma hayatı zorluk ve fırsatları ile yaşamımıza daha erken dahil oldu. Tabii bu durum ofislere bundan böyle ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmiyor. Kararların alındığı, toplantıların yapıldığı, şirket kültürünün temeli olan ofisler, öznesi olan çalışanlar için format değiştirerek hibrit ve esnek yapılanmalar, farklılaşan mekanlarla zamandan bağımsız olarak daima var olacak” dedi.

İŞ HAYATI EVE SIĞDI

PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz da, “Tüm iş hayatı evlerimize sığabildi. Tüm bunların sonucunda yeni çalışma modellerinin artık hayatımıza yerleştiğini söyleyebiliriz. Şimdilerde ise birçok kurumun hibrit çalışma modellerine geçti ve departmanlarını dönüşümlü olarak ofislere çağırıyor” diye konuştu.

8 SAATLİK ÇALIŞMA

Tüm bilinen kalıpların yıkıldığına dikkat çeken FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula, “Tüm sınırlar da ortadan kalktı. Önce bunu beyaz yaka çalışanlar avantaj olarak algılasalar da, sınırların olmaması artık kendilerini yormaya başladı. Beyaz yakalı çalışanlar 8 saatlik iş gününün gerçek değerini de sorgular hale geldi ve COVID-19 sonrası şartlarda bir iş gününün yeniden tanımlanması için çağrı yapıyorlar” dedi.